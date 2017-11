Der Reddit-Nutzer und "Elite Dangerous"-Spieler SpeedyBebop hatte sich schon so gefreut: Bei der Hutton Raumstation soll ihn eines der teuersten und mächtigsten Raumschiffe erwarten - gratis. Nach seinem sechstündigen Flug kommt er an und entdeckt die Leere. Die begehrte Anaconda ist nirgends zu sehen. SpeedyBebop ist Opfer eines Weltraumpranks geworden.

Elite Dangerous ist seit der Veröffentlichung stetig gewachsen, wie etwa mit der Erweiterung Horizons.

Die Anacadona gehört zu den stärksten und teuersten Raumschiffen von Elite Dangerous. Der Normalpreis liegt bei satten 146 Millionen Credits. Als SpeedyBebop in Foren davon hört, dass es bei Hutton das Raumschiff gratis gibt, war er sofort Feuer und Flamme. Das Problem? Seine Internetleitung.

Normalerweise dauert der Flug nur circa eine Stunde, allerdings hat der Raumschiffpilot mit ständigen Verbindungsabbrüchen zu kämpfen. Dadurch dauert sein Flug stolze sechs Stunden um am Ende festzustellen, dass die Raumstation nichts wirklich Interessantes enthält. Die angebliche Gratis-Anaconda ist einer der ältesten Witze unter den Spielern, wie RockPaperShotgun berichtet.

SpeedyBebop ist demnach nicht der erste Spieler, der sich auf die Suche begibt und am Ende enttäuscht wird. Sauer ist er jedoch nicht: In einem weiteren Reddit-Beitrag kann er schon selbst über den Vorfall lachen. Für alle anderen gibt es den Tipp nicht daran zu glauben, dass jemand ein solch teures Raumschiff einfach so verschenkt.

Der Weltraum ist in Elite Dangerous riesig und nicht immer ganz ungefährlich. Zum Glück handelt es sich bei dem "Gratis Raumschiff"-Prank nur um einen harmlosen Witz und nicht um einen fiesen Hinterhalt.