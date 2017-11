Es ist irgendwie merkwürdig. Videospiele haben mir in der Vergangenheit mehr Spaß gemacht, obwohl sie uns heutzutage gefühlt unbegrenzt Möglichkeiten geben - oder gerade, weil sie es tun.

Eine der Konsolen, mit der ich aufgewachsen bin: Das Nintendo 64

Moderne Videospiele bieten uns ein weites Spektrum an Möglichkeiten. Jedes Jahr erhöhen sich unsere Erwartungen. Die offene Welt muss noch offener sein. Realitsnahe Grafik und Animation? Gerade bei AAA-Titeln unverzichtbar. Neue, einzigartige Spielmechaniken bitte - denn wir haben schon alles Mögliche gesehen. Der Rest landet in der Indie-Schublade, die nur eine begrenzte Anzahl an Gamern anrührt.

Dabei waren Videospiele früher so simpel. Wir hüpften mit Rayman durch monotone Welten, blieben zehn Sekunden stehen, bis die nächste Plattform kam und weiter ging es. Der Tod von Aerith in Final Fantasy 7 zählt bis heute zu den traurigsten Video-Spiel-Toden, obwohl die Charaktere aussahen wie Lego-Männchen.

Ein emotionaler Moment in Final Fantasy 7

Natürlich ist es toll, dass sich Videospiele so sehr weiter entwickelt haben. In gewisser Weise überfordern sie mich allerdings manchmal. Und aus einem Hobby, das viele Menschen teilen, wird immer mehr das Geschäft um das große Geld - und das ist schade. Denn ich habe das Gefühl, dass in alten Spielen viel mehr Herzblut steckt. Wie mein Kollege Matthias ebenfalls schön sagte: "Spiele fühlen sich immer mehr wie Arbeit an". Und damit hat er recht. Überladene Steuerungen, Zwischensequenzen bis zum Umfallen und tausende Nebenmissionen, die abgearbeitet werden müssen.

Das hier ist kein typischer "früher war alles besser"-Text. Das war es definitiv nicht. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass mir Assassin's Creed auf der ersten PlayStation Spaß gemacht hätte. Allerdings würde ich mir wünschen, dass sich moderne Spiele ein wenig an ihren Vorgängern orientieren. Denn manchmal ist weniger mehr.

Entwickler sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt das Spiel mit unzähligen, eintönigen Nebenmissionen zu beladen oder den Fokus nur auf die Grafik zu legen. Denn die tollste Grafik macht das Spiel schlussendlich nicht aus. Das zeigt zum Beispiel Super Mario Odyssey sehr gut.

Wenn ich mir ansehe, wie einige Spiele vor 20 Jahren ausgesehen hätten, haben moderne Spiele auch gute Seiten. Welche Spiele machen euch mehr Spaß? Schwelgt ihr in Erinnerungen oder stürzt ihr euch gerne in neue Abenteuer? Schreibt es uns in die Kommentare.