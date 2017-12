Noch nie habe ich mich in meinem damals jungen Leben so ertappt gefühlt, wie in Spyro 3 - Year of the Dragon. Und wer war Schuld? Meine Mutter. Und die Fee aus dem Spiel.

Wahrscheinlich habe ich diesen Schock damals verdient. Denn ich spielte eine gebrannte Version von Spyro 3 - Year of the Dragon, auf meiner ersten PlayStation. Diese hat mir tatsächlich meine Mutter gebrannt. An die etwas jüngeren unter euch: Das war damals leider üblich und dank Mod-Chips sehr leicht. Dieser entfernte zum Teil den Kopierschutz der Spiele. Das ließen sich die Entwickler allerdings nicht gefallen. So trudelte ich durch die bunte Welt von Spyro. Bis mich eine Fee auf frischer Tat ertappte:

"Es tut mir leid Spyro, aber du scheinst eine gehackte Version des Spiels zu spielen. Dies kann eine illegale Kopie sein. Da die Kopie anscheinend modifiziert ist, kann es sein, dass du auf Probleme stößst, die in einer legalen Version nicht auftreten würden."

Tatsächlich stürzte das Spiel ab und an mal ab, aber ich konnte es trotz allem durchspielen. Diesen Schock werde ich wohl mein Leben lang nicht vergessen, denn irgendwie habe ich mich beobachtet gefühlt und gar nicht verstanden, wie so etwas möglich sein kann. Danke Mama.

Nachdem ich nun diesen Text geschrieben habe, vermisse ich die alten Spyro-Spiele, denn wie ihr seht, hat sich der Drache ganz schön verändert. Habt ihr ähnliche Momente erlebt oder vielleicht sogar den gleichen? Schreibt es uns in die Kommentare!