Dass das Pokémon-Universum auch über recht gruselige Seiten verfügt, ist spätestens nach den Gerüchten über das sogenannte "Lavandia-Syndrom" klar, die besagen, dass die Hintergrundmusik aus der Stadt Lavandia, in Japan für zahlreiche Suizide sorgte. Dass es sich dabei nur um Mythen handelt, sollte jedem klar sein. Eine Begegnung in Pokémon - Ultrasonne und Ultramond weckt allerdings einige Erinnerungen.

Bereits in den beiden Vorgängern, Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond, konntet ihr auf die Ultrabestie Schlingking treffen. Das Pokémon scheint wohl "ununterbrochen mit Fressen beschäftigt zu sein". Allerdings wurden "noch nie Extremente gefunden". Als wenn das noch nicht merkwürdig genug wäre, müsst ihr durch ein Wurmloch reisen, um dieses Wesen zu treffen. Und dort wird es erst recht schaurig, wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet. Wie schaurig, seht ihr im folgenden Video.

Schaut das Video unbedingt mit Ton, denn die Melodie wird bei einigen von euch für Gänsehaut sorgen, zumal sie stark an die Musik in Lavandia erinnert. Spielt ihr diese rückwärts, könnte sie einigen von euch bekannt vorkommen.

Es handelt sich um die Titelmusik, die ihr in Hauholi City (Pokémon Sonne und Mond) hört. Außerdem seht ihr in den Ruinen, in denen ihr auf Schlinking trefft, Teile der Stadt. Anscheinend hat das Pokémon alles verschlungen und vielleicht sogar für das Ende der Welt gesorgt. Fangt ihr es, erzählt euch ein Mann am Ausgang, dass es sich nicht um das einzige Pokémon dieser Art handelt und dass die Schlinkings nicht mehr genug zu fressen haben.

