Normalerweise leben Entwickler und Spieler in einem symbiotischen Verhältnis, von denen beide Seiten profitieren. Die Entwickler versorgen uns mit Spielen, DLCs und Updates und wir geben ihnen dafür einen Teil unseres hart erarbeiteten Geldes. Manchmal wird diese traute Zweisamkeit jedoch durch den einen oder anderen Zwist gestört.

Während die Spieler dann ihren Unmut über Social-Media-Kanäle Luft machen, greifen die Entwickler in Sonderfällen zu härteren Maßnahmen und verklagen kurzerhand ihre eigenen Spieler. Ein paar dieser Fälle wollen wir euch in dieser Bilderstrecke vorstellen:

Was sagt ihr zu diesen Vorfällen? Findet ihr die Reaktionen der Entwickler? Oder sollten diese auch in Notsituationen niemals zu solchen Mitteln greifen? Schreibt uns eure Meinung einfach in die Kommentare.