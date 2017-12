Ein Joystick mit über 40 Buttons, verdrehbare Joypads oder eine Angel: Die Spielegeschichte steckt voller bizarrer Hardware-Auswüchse. Wir stellen euch die skurrilsten Eingabegeräte vor.

Controller begleiten uns durch das gesamte Gamer-Leben. Man kennt jede Taste und kann sie blind bedienen. Die Hardware ist uns vertraut wie kaum ein anderes Gerät. Doch das war nicht immer so. Blickt man zurück in der Geschichte des Gaming, offenbaren sich verrückte Designs und unspielbare Konstrukte. So dass man sich fragen muss, ob Hersteller früher allesamt verrückt waren.

