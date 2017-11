So denken Eltern heute über Videospiele

Man kennt dieses Klischee: Die jungen Leute zocken und die Älteren haben kein Verständnis dafür. Doch ist das heute wirklich immer noch so? Wir haben einige Menschen gefragt, wie eigentlich ihre Eltern zu Videospielen stehen.

Für diese Umfrage haben wir unsere User auf Facebook ebenso gefragt wie auch in der Redaktion und unter Bekannten und Freunden. Die Antworten haben uns doch ziemlich überrascht. Denn vom Klischee der Eltern, die nichts von Videospielen wissen wollen, oder sie sogar verbieten, scheint nicht mehr sehr viel übrig geblieben zu sein.

Selbstverständlich ist diese Umfrage nicht repräsentativ. Vielmehr zeigt sie nur ein paar Ausschnitte aus dem Leben heutiger Spieler.

"Mein Vater hat meinem Bruder damals die erste PlayStation gekauft und dann selber ständig damit gezockt. Leider bekommt er mittlerweile beim Fernsehen und auch Zocken schnell Kopfschmerzen. Meine Mutter versteht es aber gar nicht. Dafür hat meine Tochter zwei Zocker als Eltern und somit Konsolen und Spiele im Überfluss. Sogar der PC steht ihr zur Verfügung wenn sie will. Solange sie ihre Hausaufgaben fertig hat und in der Schule keine Probleme hat darf sie zocken." Ein 30-Jähriger.

"Meine Mama daddelt selbst gerne und das schon ewig. Ich glaub sie ist die einzige Person die ich kenne, die so gut wie alle Teile von Tomb Raider gespielt hat. Angefangen hat sie 2002 auf meiner ersten PlayStation." Ein 23-Jähriger.

"Hab meiner Mom vor einer Weile einen Trailer zu Death Stranding gezeigt. Fand sie total cool. Aber sie ist ja auch eine coole Mom. Sie guckt mit mir jeden Marvel-Film seit dem ersten "X-Men"-Teil. Mein Dad spielt Pokemon Go auf einem Hardcore-Level. Was soll ich sagen, Glück gehabt." Eine 24-Jährige.

"Unsere Mama hat früher darauf geachtet, dass wir auch draußen spielen und anderen Hobbys nachgehen. Als meine Schwester dann Counter Strike und World of Warcraft entdeckte und manchmal bis in späten Nachstunden gespielt hat, war sie zuerst nicht so begeistert. Nun ist meine Mutter selbst leidenschaftliche WoW-Spielerin und traut sich auch schon, Skyrim zu spielen." Von Unbekannt.

"Ich habe sehr großes Glück eine Mutter zu haben, die, seitdem ich denken kann, zockt. So hatte ich während meiner ganzen Kindheit und Jugend alle tollen Spiele, die ich mir nur vorstellen konnte und alle möglichen Konsolen und Handhelds, die es so gab. Schließlich hatte meine Mutter auch etwas davon, meiner Schwester und mir eine PlayStation 4 zu Weihnachten zu schenken. Da ich heutzutage als Redakteurin im Videospiel-Bereich arbeite, bin ich ihre erste Anlaufstelle, wenn sie sich fragt, ob sich der Kauf der Gold-Version von Assassin’s Creed - Origins lohnt." Eine 22-Jährige.