Der Inkognito-Modus erlaubt es euch Seiten anzusurfen, ohne die Aufrufe in eurer Chronik zu speichern. Microsoft hat nun ein Patent für eine Art automatischen "Porno-Modus" für ihren eigenen Browser Edge eingereicht.

Strg+Umschalt+N – eine der häufigsten Tastenkombination im Chrome-Browser. Mit diesen drei Tasten öffnet ihr einen neuen Tab im Inkognito-Modus und könnt fortan durch die Weiten des World Wide Webs surfen, ohne euch Sorgen über eventuelle Einträge in eurer Chronik und das Anlegen von Cookies zu machen.

Microsoft scheint den Nutzern jedoch noch weiter entgegenkommen zu wollen. Anstatt erst eine Tastenkombination auslösen zu müssen, wird ihr Browser Edge vielleicht in Zukunft selbst erkennen, wenn ihr heikle Webseiten mit dubiosen und pornografischen Inhalten ansurft und diese automatisch in einem Inkognito-Tab öffnen.

Der "Porno-Modus" lernt dazu

Um diese Funktion richtig umsetzen zu können, wertet der Browser euer Nutzerverhalten aus und schaut sich an, welche Seiten ihr öfters im Inkognito-Modus ansurft. Wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird, nimmt der Browser die Webseite in seine Liste auf und startet sie ab sofort automatisch im Inkognito-Modus.

Wann oder ob dieses Patent jemals in den Browser eingebaut wird, ist bislang jedoch noch ungewiss. Auch Google hatte bereits vor Jahren eine ähnliche Idee für ihren Browser Chrome. Eine entsprechende Funktion ist dennoch bis heute nicht verfügbar.

Was sagt ihr zum "Porno-Modus" für Edge? Nützliche Funktion? Oder unnötige Erweiterung? Wie oft benutzt ihr einen Inkognito-Tab, wenn ihr am Surfen seid? Schreibt uns eure Meinung zum Thema in die Kommentare.