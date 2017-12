(Quelle: Efun via Youtube)

Auf dem ersten Blick sieht Romance of Three Kingdoms Live wie ein klassisches Strategie-Spiel für Smartphones aus, welches keine allzu jugendgefährdenden Inhalte bieten würde. Offiziell ist das Spiel in Süd-Korea auch ab 12 Jahren freigegeben. So weit, so normal, wäre da nicht dieses eine Gewinnspiel: Hersteller Efun verlost aktuell unter allen Teilnehmern des Spiels gebrauchte Unterwäsche von Porno-Star Kirara Asuka, wie Kotaku berichtet.

Für Romance of Three Kingdoms Live wurde Asuka als Werbepersönlichkeit angeworben und tritt unter anderem in Trailern zum Spiel auf. Dort kokettiert sie mit ihrem Image: Es gibt mehr oder weniger eindeutige Posen und zahlreiche Anspielungen, die das besagte Video in die NSFW-Ecke (not safe for work, sprich für den Arbeitsplatz ungeeignet) stoßen.

In Zusammenarbeit mit Asuka veranstaltet Efun außerdem ein Gewinnspiel, bei dem der Gewinner getragene Unterwäsche der Porno-Darstellerin erhält. Immerhin: Zwölfjährige dürfen daran nicht teilnehmen, sondern die Verlosung richtet sich ausschließlich an erwachsene Spieler. Diese müssen auf einer speziellen Webseite ihr Alter zudem nachweisen.

Trotzdem dürfte die Aktion zumindest in unseren Gefilden für die eine oder andere hochgezogene Augenbraue sorgen. Schlussendlich handelt es sich hierbei ja immer noch um ein Spiel, welches sich zumindest laut Alterseinstufung an Kinder richtet.