Neben den großen Spielen wie Call of Duty - WW2 und Star Wars - Battlefront 2 gab es im November doch noch genügend anderes Zeugs oder? Aber die meisten von euch, haben die wahrscheinlich vollkommen übersehen. Lootboxen, Mikrotransaktionen und andere Aufreger haben die Aufmerksamnkeit abgelenkt. Kein Problem. Hier findet ihr eine Auswahl an Spielen, die wir für euch noch in Minitests aufbereitet haben. Vielleicht findet ihr ja hier noch den einen oder anderen Geheimtipp.

Falls ein Spiel fehlt, dass unbedingt noch in diese Liste soll - weil es einfach so unglaublich gut ist und wir uns gar nicht erlauben können dieses Spiel nicht zu testen - dann gilt wie immer: Schreibt es uns doch in die Kommentare.