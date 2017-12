Nachdem Let's Plays bereits seit einigen Jahren einen nicht aufzuhaltenden Siegeszug auf YouTube feiern, gewinnen auch Livestreams von Videospielen in den vergangenen Jahren zunehmend an Beliebtheit. So ist es kaum verwunderlich, dass viele erfolgreiche YouTuber mittlerweile auch einen Twitch-Kanal betreiben.

Doch es gibt auch solche, die sich ausschließlich auf den Live-Betrieb konzentrieren. Wir haben uns mal angeschaut, welche aktiven Kanäle sich aktuell auf den Spitzenplätzen tummeln. Gemessen an ihren aktuellen Follower-Zahlen ergibt sich daraus eine spannende Top 20. Kanäle von Sendern, wie etwa den Rocketbeans oder von Spiel- und eSports-Verbänden haben wir außen vorgelassen. In dieser Liste dreht sich alles um einzelne Twitch-Stars.

Gerade auf Twitch, wo oftmals Momentaufnahmen zählen, ist viel Bewegung in den vorderen Plätzen. Daher werden wir die Top 20 in regelmäßigen Abständen einem Update unterziehen, wodurch langfristig sicherlich die eine oder andere spannende Entwicklung abzulesen ist.