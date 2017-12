Friendly Fire 3: Spenden-Wahnsinn und Wahnsinns-Spenden mit Gronkh und PietSmiet

Am Samstag war es wieder so weit: Der Livestream "Friendly Fire" ging in die mittlerweile dritte Runde. Während der zwölf Stunden Laufzeit kam eine Rekordsumme an Spenden für wohltätige Einrichtungen zusammen - während vor der Kamera wieder ordentlich geblödelt wurde.

Knapp 600.000 Euro konnten Gronkh, PietSmiet, MrMoregame und die anderen Teilnehmer mit Hilfe einer Vielzahl großzügiger Spender einsammeln. Das Geld wurde so rasant eingenommen, dass schon zur Zeit des ersten Spiels ein Betrag von etwa 50.000 Euro zusammenkam. Neben den Wohltaten, die Hintergrund für die Veranstaltung waren, wurde natürlich auch in diesem Jahr einiges an Unterhaltung geboten. Denn auch wenn die Gelder für durchaus ernste Belange gesammelt wurden, stand vor der Kamera Spaß auf dem Programm. So konnten Zuschauer den "YouTube"-Stars wieder einmal bei allerlei Spielen und spontanen Albernheiten zusehen.

Dass es ein Friendly Fire 4 geben wird, steht ebenfalls bereits fest. Das Event wurde noch während des Livestreams für den 8.12.2018 angekündigt. Wir dürfen gespannt sein, wer im kommenden Jahr mit von der Partie ist und was sich die Teilnehmer einfallen lassen werden!