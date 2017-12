Eine Mod, die wächst und gedeiht: Ein kleines Team an Hobby-Entwicklern hat sich schon vor Monaten dazu entschieden, Fallout - New Vegas im Technik- und Spielgerüst von Fallout 4 nachzubauen. Nun zeigt ein neues Video, dass die Entwicklung voranschreitet:

(Quelle: Youtube, Fallout 4: New Vegas)

Es klingt für viele Fallout-Fans nach einem kleinen Wunschtraum: Fallout - New Vegas trifft auf Fallout 4. Das Mod-Team F4NV will genau das umsetzen und zeigt erste Fortschritte. In einem ersten Video ist ein Innenraum mit Gegnern zu sehen, der rein technisch deutlich über der Grafik des mittlerweile sieben Jahre alten Originals steht. Vor allem die Lichtstimmung weiß schon zu überzeugen.

Darüber hinaus gibt es jedoch noch nicht viel zu sehen. Das Projekt steckt momentan noch in den Kinderschuhen und aktuell konzentriert sich das Team vorerst nur auf den kleinen Ort Goodsprings. In Zukunft soll jedoch auch der Rest der Spielwelt umgesetzt werden.

Allerdings wird das nicht schon in nächster Zeit passieren, denn bei Fallout - New Vegas handelt es sich nicht gerade um ein kurzes Abenteuer. Ähnlich wie bei der Modifikation Skywind für The Elder Scrolls 5 - Skyrim werden bis zur Veröffentlichung von Fallout 4 New Vegas noch ein paar Monate oder gar Jahre ins Land ziehen.

In Fallout 4 spielt die Wüstenregion bei Las Vegas keine Rolle mehr. Stattdessen setzt Entwickler Bethesda anders als Obsidian Entertainment auf Boston und dessen Umgebung. Dort gibt es jedoch auch eine Menge zu tun.