Trotz vieler Turbulenzen in diesem Jahr, wie zum Beispiel der großen Lootboxen-Kontroverse, können wir getrost zurück blicken und sagen: Was ein tolles Jahr. Wir betrachten 2017 erneut und zeigen euch Trends, die uns 2017 so richtig gut gefallen haben.

2017 war definitv ein aufregendes Jahr und wir sind schon gespannt, was uns das Gaming-Jahr 2018 bringt. Was war euer Highlight des Jahres? Schreibt es uns in die Kommentare!