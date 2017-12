Der PS3-Emulator hat große Fortschritte gemacht. Einige exklusive PS3-Spiele, die wohl nie offiziell für PC veröffentlicht werden, sind bereits mithilfe des Emulators spielbar.

(Quelle: Youtube, RPCS3)

PS3-Blockbuster wie die ersten drei Ableger der "Uncharted"-Reihe, Killzone 3 oder The Last of Us sollt ihr mit dem Emulator auf dem PC spielen können. Das lässt bei vielen PC-Enthusiasten das Herz doch bestimmt höher schlagen. Das Team hinter RPCS3 arbeitet daran diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen und hat bereits einige Fortschritte vorzuweisen.

Denn einige Highlights der exklusiven PS3-Spiele sind dank des Emulators bereits spielbar - mit Einschränkungen. So kann Uncharted - Drakes Schicksal zwar bereits gestartet werden, von uneingeschränkter Spielfreude kann jedoch noch nicht die Rede sein. Technische Probleme, wie eine äußerst niedrige Framerate, fehlerhafte Schattierungen, unschöne Texturen und Crashes stehen an der Tagesordnung.

Andere Spiele wie God of War, Wipeout HD oder Gran Turismo HD laufen hingegen schon deutlich flüssiger, haben jedoch auch mit Soundproblemen und Textur-Fehlern zu kämpfen.

Der große Fortschritt bezieht sich also vorerst darauf, dass einige PS3-Spiele bereits gestartet und theoretisch angespielt werden können. Natürlich arbeitet das Team von RPCS3 weiterhin an Verbesserungen, die das Spielerlebnis schlussendlich flüssig und unproblematisch gestalten sollen.

Bald könnte es also auch PC-Spielern möglich sein exklusive PS3-Spiele ganz ohne technische Fehler genießen zu können. Einige der besten Games für PlayStation 3 findet ihr in der Bilderstrecke.