Warten, Warten, Warten

Das können nur wenige gut - Gamer wohl besonders schlecht. Und doch gehört das leider zum Hobby. Denn immer wieder werden Spiele angekündigt, auf die ihr euch so richtig freut. Und dann ist monatelang Funkstille. Von sehr vielen Spielen wissen wir nicht, wann sie denn erscheinen werden.

Zehn heißerwartete Videospiele findet ihr in dieser Bilderstrecke. Vielversprechende Spiele von denen niemand weiß, wann genau sie denn nun erscheinen werden.

auf welches dieser Spiele freut ihr euch am meisten? Oder ist es vielleicht ein ganz anderes Spiel, das in dieser Bilderstrecke gar nicht auftaucht? Schreibt es uns doch in die Kommentare.