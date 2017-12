Winter is coming: 10 Spiele, in denen euch Schnee auf die Probe stellt!

Hach, die kalte Jahreszeit ist da. Weihnachtsmärkte, Schneegestöber und warme Getränke vorm knisternden Kaminfeuer - der Winter kann wundervoll besinnlich und entschleunigend sein. Aber auch sehr, sehr garstig! Besonders in Videospielen wird Schnee oft als Element eingesetzt, das uns auf die Probe stellt.

Wir alle kennen und fürchten die rutschigen Plattformen, über die wir in den Abgrund schlittern, die eingeschränkte Sicht im Schneesturm und die ständige Gefahr, zum Eisklumpen zu erstarren. Doch es gibt noch viele andere Möglichkeiten, den Winter im Videospiel umzusetzen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir zehn Spiele, in denen euch die Winterkälte auf unterschiedlichste Art an den Kragen will. Zieht euch warm an!

Natürlich gibt es noch viele weitere Spiele, in denen Schnee und Eis den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Welche sind eure verhasstesten Schneelevel? Oder habt ihr gar Favoriten im kalten Nass? Schreibt es uns in die Kommentare!