Ganze 17 Jahr ist es her, dass das letzte "Game Boy"-Spiel heruasgekommen ist. Das war Pokémon Gelbe Edition- nun bringt der dänische Entwickler Tangram Games jedoch ein neues Spiel heraus, das die Gelbe Edition vom Thron stößt. Gemeint ist Tobu Tobu Girl.

Tangram Games haben nach 17 Jahren wieder ein neues "Game Boy"-Spiel namens Tobu Tobu Girl herausgebracht. Das könnt ihr zwar auch kostenlos auf eurem Rechner spielen, indem ihr euch ein Rom herunderladet, ihr könnt es euch aber auch ganz originalgetreu auf einem Modul kaufen, sobald es wieder verfügbar ist.

Momentan ist es schon ausverkauft, eine weitere Auflage soll aber folgen. Einfach die Website des Spiels im Auge behalten. Im Spiel versucht ihr eure Katze zu retten, dazu fliegt ihr immer weiter hinauf - indem ihr mit euren Armen flattert. Das Schöne ist, dass das Spiel mit Umverpackung und bunter Anleitung kommt.

Verratet uns mal euer Lieblingsspiel auf dem Game Boy. Hier in der Redaktion beginnen einige an zu schwärmen, wenn der Name The Legend of Zelda - Link's Awakening fällt. Und wie ist es bei euch da draußen?