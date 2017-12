Es gab eine Zeit in meiner Kindheit, in der ich meine Karriere als beste Pokémon-Trainerin der Welt an den Nagel hing und mich neu orientierte. Ich wurde Pokémon-Fotografin.

Schaut euch das erste Level von Pokémon Snap im folgenden Video an:

Pokémon Snap ist wohl eines der wenigen Pokémon-Spiele, in denen ihr die Pokébälle nicht zum Fangen der kleinen Monster benutzt. Denn euer Ziel ist es, eine Insel zu erkunden und dabei alle dort lebenden Pokémon perfekt zu fotografieren. Ihr seht Strände, an denen ihr auf Wasser-Pokémon trefft, ihr besucht einen furchteinflößenden Vulkan, in dem feurige Pokémon wie Lavados oder Glurak schlummern und noch viel mehr.

Äpfel, Bälle und eine Flöte sind dabei eure treusten Begleiter. Und kommt ja nicht auf die Idee, euch keine Mühe beim Fotografieren zu geben. Denn der gute Professor Eich bewertet nicht mehr nur Pokédexe, sondern auch eure Bilder. Ist das Pokémon beispielsweise nicht in der Bildmitte, gibt es Abzüge. Wer ein Meister-Fotograf werden will, muss allerdngs auch alle geheimen "Pokémon Snap"-Zeichen finden. Und da es damals nicht so leicht war, einfach im Internet auf spieletipps.de nach der Lösung zu suchen, hat das ganz schön Zeit gekostet.

Ein Beispiel für ein geheimes Zeichen:

Habt ihr alle Zeichen gefunden, öffnet euch Professor Eich den Zugang zur Regenbogenwolke. Dort trefft ihr auf das legendäre Pokémon Mew. Doch wenn ihr dachtet, dass ihr euch jetzt das perfekte Bild schnappen könnt, habt ihr euch gewaltig gettäuscht. Denn Mew versucht, während eures gesamten Aufenthalts, euch davon abzuhalten, ein Foto von ihm zu schießen. Und ich dachte, ich bin kamerascheu.

Ich kann Nintendo einfach nicht verstehen: Wieso bringt das Unternehmen nicht endlich ein Remake von Pokémon Snap auf den Markt? Und nein: Die Version für die Wii U zählt nicht. Da ich glücklicherweise noch meinen tollen Pikachu-"Nintendo 64" samt Spiel habe, weiß ich allerdings nun, was ich über die Feiertage tun werde.

Pokémon Snap gehört bis heute zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Habt ihr es genauso gerne wie ich gespielt? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare!