Über einen Monat hattet ihr inzwischen Zeit, die Welt von Assassin's Creed - Origins zu erkunden. Wer das Alte Ägypten vom Entwickler Ubisoft Montreal aufmerksam unter die Lupe genommen hat, der weiß, wie viel Liebe für's Detail in das Spiel geflossen ist.

Die detailreiche Spielwelt von Assassin's Creed - Origins ist auch im Launch-Trailer zu sehen

Einen Hohlraum innerhalb der Cheops-Pyramide etwa berücksichtigten die Entwickler schon, da wurde die Entdeckung im realen Leben noch gar nicht getätigt. Doch auch in anderen, versteckten Räumen von Assassin's Creed - Origins spielt sich spannendes ab.

Der Reddit-Nutzer AleCanniz94 hat ein Bild veröffentlicht, das eine Art Easter Egg des Entwicklers zeigt. Bayek kann – wie alle Protagonisten der „Assassin's Creed“-Reihe – bekanntlich sehr gut klettern. Und das ist prädestiniertes Spannerwerkzeug: Wer an einer Stelle im Spiel durch ein Fenster schaut, wird Zeuge einiger Intimitäten von Bewohnern der Spielwelt.

Quelle: AleCanniz94/Reddit

Weitere, per Fotomodus geschossene Bilder von Spielern und ein Video der englischsprachigen Webseite Gamesradar zeigen, dass die Personen in besagtem Raum variieren und teilweise sogar regelrechte Sexorgien abfeiern. Das alles passiert offenbar in einem Bordell auf der östlichen Insel von Herakleion Nome. Das Gestöhne soll bis auf die Straße zuhören sein.

Erst kürzlich hat Ubisoft neue Inhalte und Herausforderungen für Assassin's Creed - Origins angekündigt. Ein neuer Schwierigkeitsgrad soll das „Open World“-Spiel etwa in Zukunft herausfordernder machen – ob das Spannen an Fenstern dann etwa durch Gardienen erschwert wird, ist aber unwahrscheinlich.