10 Geschenketipps für das Weihnachtsfest 2017

So kurz vor Weihnachten sollten die Einkäufe spätestens begonnen haben. Die Wunschzettel der Liebsten sind jedoch selten vollständig. Kein Problem! Wir liefern die nötige Inspiration!

Damit auch in diesem Jahr die Augen aller Familienmitglieder am 24. Dezember hell leuchten, dürfen neben einem schmackhaft zubereiteten Festessen natürlich auch die passenden Geschenke nicht fehlen. Von Klein bis Groß, von Tradition bis Nerd decken wir das gesamte Spektrum für euch ab und zeigen euch, was dieses Jahr unter den Baum gehört. Egal, für wen euch noch ein Geschenk fehlt, in unserer Liste werdet ihr garantiert fündig.

Der Klassiker

Geht es um Spielsachen, darf eine Sache eigentlich nie unter dem Weihnachtsbaum fehlen: Lego gehört für die meisten bereits seit frühester Kindheit zu den besonders beliebten Geschenken, und dank aktueller Marken nimmt der Erfolg nicht ab. Passend zum Kino-Film und Spiel Lego Ninjago bieten sich dieses Jahr natürlich Sets hiervon an. Und auch wenn die Drachenschmiede und der Ninja-Flugsegler nicht direkt zum Film erschienen, passen sie wunderbar dazu. Da sie etwas älter sind, lässt sich hier auch gut etwas sparen.

Etwas aktueller und besonders bei den Jüngeren im Moment äußerst beliebt, sind die Lego-Sets zu Cars 3 - Evolution. Sie erscheinen unter der mittlerweile etablierten Unterkategorie Lego Junior, die sich mit einer reduzierten Anzahl von Bauteilen angenehm zwischen Lego Duplo und Lego City einreiht. In der Praxis sind die kleinen Bauwerke schnell zusammengebastelt und die Einzelteile können nicht so schnell verloren gehen. Das sparsame Design nimmt den Autos allerdings kaum etwas von ihrer Ähnlichkeit zu den Originalen. Hier schlagen garantiert nicht nur die Herzen der Kleinen höher.

Farbexplosion unterm Weihnachtsbaum

Bei den etwas älteren Kids ist Splatoon 2 aktuell ein heißes Thema. Die Farbschlacht für Nintendo Switch fasziniert auch außerhalb des Bildschirms durch poppige Motive und knallige Farben. Kein Wunder, dass sich auch das entsprechende Merchandise großer Beliebtheit erfreut. Dabei besitzen die Accessoires sogar noch jeweils einen praktischen Nutzen.

Für den Transport der Nintendo Switch bietet sich beispielsweise die Tasche von Hori mit ihrer schlichten Optik an. Etwas auffälliger, aber ebenfalls stilecht, ist die Plüschtasche im Design eines Tintenfischs. Auch wenn man es der Tasche nicht unbedingt ansieht, passt die komplette Nintendo Switch inklusive Zubehör hinein. Und auch wenn der Sprach-Chat über ein Smart-Phone nicht die eleganteste Lösung ist, funktioniert er dennoch. Noch besser klappt das ganze allerdings mit dem offiziellen Splatoon-Headset. Dass dieses der Optik der Kopfhörer im Spiel nachempfunden sind, ist ein netter Bonus. Ebenso die austauschbaren Blenden in pink und grün.

Damit auch jeder Spritzer dahin geht, wo er hin soll, braucht es natürlich noch gute Controller. Egal, ob ihr die Joy-Cons oder den Pro Controller bevorzugt, beide sind mittlerweile im Splatoon-Design erhältlich. Damit färbt ihr die Spielwelt künftig noch stilvoller ein.

