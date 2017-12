Call of Duty ist vor allem für seine brachiale und schnelle Action bekannt. In beinahe jeder Zwischensequenz fliegen Fahrzeuge, Gebäude oder gleich ganze Einrichtungen in die Luft und bieten euch ein epochales Feuerwerk aus Explosionen und herabrieselnden Einzelteilen.

Trotzdem kann die Egoshooter-Reihe auch mit einigen emotionalen Momenten aufwarten, die beinahe jeden Spieler emotional so aufwühlten, dass es einem die Tränen in die Augen jagte. Wir haben für euch einmal diese Momente zusammengetragen. Vorsicht Spoiler!

Was sagt ihr zu unserer Auswahl? Welche Momente in den Kampagnen der "Call of Duty"-Reihe haben euch beinahe zum Weinen gebracht? Oder konnte euch keines der Spiele emotional so richtig packen? Schreibt es uns in die Kommentare.