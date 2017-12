Braungebrannt und sonnenverwöhnt kehren die Spieler von ihrem Abstecher nach Alola zurück. Doch wohin geht die nächste Reise in der Pokémon-Welt? Wir spekulieren einfach mal drauf los.

Hawaii, Frankreich, die Vereinigten Staaten und davor gleich viermal Japan. Erst seit der fünften Generation schaut Gamefreak zwecks Inspiration für seine nächste Pokémon-Region über den heimischen Tellerrand. Einall, der Schauplatz von Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition ist beispielsweise an New York angelehnt und brachte Designs wie Washakwil hervor, ein Adler-Pokémon, das kaum amerikanischer sein könnte. Die Entwickler lassen sich zwar inspirieren, aber exakte Kopien realer Orte entstehen dabei nicht. Andernfalls wäre es schwer, Zebra-Pokémon Elezeba zu rechtfertigen, das in den Straßen des Big Apple vermutlich etwas verloren wäre.

Bisher steht noch in den Sternen, für welches System die nächste Hauptedition erscheinen wird, vom Inhalt ganz zu schweigen. Nintendo Switch ist ein heißer Kandidat, da dafür bereits ein Pokémon-Spiel von Gamefreak angekündigt wurde. Besagtes Studio hat bisher alle Ableger der Hauptreihe entwickelt und so liegt der Gedanke nah, dass Spiele der Serie für die 3DS-Familie bald der Vergangenheit angehören. Das Rätselraten brachte uns auf die Idee, uns doch mal zu überlegen, in welcher Ecke der Welt wir gern mal Taschenmonster fangen wollen würden.

Was sagt ihr zu unseren Vorschlägen? Hättet ihr einen Wunschort, den ihr unbedingt bereisen möchtet? Oder könnte Gamefreak - wenn es nach euch ginge - auch einfach blind ein Ziel auf der Weltkarte auswählen? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren.