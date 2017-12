Road Redemption: Hersteller zahlt extra Geld für Porno-Version

Spiele, die sich voll und ganz auf sexuelle Inhalte konzentrieren, haben auch 2017 noch mit Qualitätseinbußen und Vertriebsplattformen zu kämpfen, selbst wenn es auf Steam mittlerweile schon ein paar Sex-Spiele gibt. Die Firma Nukatu, die auf ihrer eigenen Webseite Spiele für ein erwachsenes Publikum anbietet, möchte nun zumindest qualitativ aufrüsten. Laut einem Bericht von PC Gamer hat das Unternehmen die Entwickler von Road Redemption mit einer speziellen Porno-Version beauftragt.

Die Originalversion von Road Redemption kommt ohne nackte Tatsachen aus.

Road Redemption hat eigentlich so gar nichts mit Sex und Nacktheit am Hut. Im spirituellen Nachfolger zur "Road Rash"-Reihe geht es ums Motorrad-Fahren und Kontrahenten mithilfe von Brechstangen oder anderen Waffen auszuschalten. In der geplanten neuen Version von Nukatu wird sich allerdings einiges ändern.

Das grundlegende Spielgerüst soll dabei bestehen bleiben, jedoch wird das Drumherum deutlich angepasst. Unter anderem soll es eine neue Geschichte geben, die sich euch das Ziel setzt, die hübsche Tochter eines Warlords aus den Händen von Kidnappern zu befreien. Erzählt wird die Geschichte anschließend in Form von Dialogen und Comic-Strips inklusive sexuellen Darstellungen. Wer will, kann sich diese später in einem speziellen Album erneut ansehen.

Welche Änderungen außerdem zu erwarten sind, ist noch unklar. Road Redemption in der Erwachsenen-Version soll voraussichtlich irgendwann 2018 erscheinen. Es ist der erste Versuch von Nukatu, vielversprechende Entwickler zu finanzieren, damit diese ihr Spiel etwas "sexier" gestalten.

Eines dürfte jedoch jetzt schon sicher sein: Die neue Version von Road Redemption wird wohl ziemlich schnell auf die Liste der verbotenen Spiele bei Twitch.tv landen. Nacktheit ist dort ein ziemlich strenges Thema.