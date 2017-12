Geiler Schei*, den Gamer schon gemacht haben

Es muss nicht immer toxisch sein!

Immer wieder hören wir davon, wie toxisch Communities sein können. Störende, beleidigende, trollende Spieler die versuchen, allen den Spaß zu verderben. Das ist ein großes Problem.

Dennoch gibt es auch viele Beispiele dafür, dass Spieler unser Hobby durch ihr Verhalten viel besser machen. Dadurch, dass sie sich mit anderen Spielern zusammentun, viel Arbeit in ein Spiel stecken. Oder dadurch, dass sie durch lustige Aktionen in und um Spiele für Aufmerksamkeit sorgen. Einige dieser Beispiele zeigen wir euch in der Bilderstrecke.

Habt ihr selbst auch schon mal beim Zocken tolle Aktionen von anderen Spielern erlebt? Falls ja, würden wir uns über eure Erlebnisse in den Kommentaren freuen.