Noch mehr Sternenkriege? Noch mehr Weltkriegs-Action? Noch mehr Karten-Drama? Noch mehr Assassinen-Konspirationen? Kein Problem, gibt es! Wir zeigen euch, was demnächst an richtig guten DLCs zu erwarten ist!

Die Ballade der Recken für Breath of the Wild: Nur einer von vielen, neuen DLCs, die einen Blick wert sind.

Zusatzinhalte für erfolgreiche Spiele haben eine lange Tradition. Schon früher verlängerten Erweiterungen wie die lediglich zwei Bonus-Episoden zu Half-Life 2 den Spielspaß. Doch mit den Jahren - und vor allem noch vor den Lootboxen - bekamen die so genannten Add-Ons einen negativen Ruf. Teure Season-Pässe und nutzlose oder qualitativ durchwachsene Inhalte sorgten für eine immer schlechtere Stimmung bei den Spielern.

Doch in den vergangenen Jahren änderten sich vielerorts die Gepflogenheiten. Immer mehr DLCs wurden kostenlos und speziell Spiele mit Online-Fokus bieten inzwischen mit dynamischen Events und anderen Bonus-Ereignissen echten Mehrwert.

Und auch wenn die ganz großen Hits bereits in den Regalen stehen und zum Weihnachtsgeschäft auf Abnehmer warten, so gibt es dank herunterladbarer Erweiterungen doch reichlich neuen Stoff. Glaubt ihr nicht? Dann schaut mal in die Bildergalerie. Allein bei The Legend of Zelda: Die Ballade der Recken dürften einige feuchte Hände bekommen und die Switch vorwärmen.

