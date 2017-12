Heute möchten wir euch ein spezielles Angebot für Unentschiedene vorstellen. Denn im PlayStation-Store gibt es zurzeit einen Sale, bei dem für jeden etwas dabei sein sollte.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

The Last of Us - Remastered

Insgesamt beinhaltet das Angebot 51 Spiele, von denen wir euch die besten vorstellen. Einzeln kosten diese 19,99 Euro. Nehmt ihr zwei, zahlt ihr nur 30 Euro und spart so 10 Euro. Fangen wir mit The Last of Us an. Im postapokalyptischen Action-Adventure von Naughty Dog streift ihr vorwiegend als Joel und ab und zu als Ellie durch die Vereinigten Staaten. Erwartet keine Wolkenkratzer oder schöne Skylines. Denn die meisten Menschen sind einer Infektion erlegen. Diese wird durch einen Pilz ausgelöst, der in der Lage ist, die Kontrolle über das menschliche Gehirn zu übernehmen. Infizierte werden zu aggressiven Mutanten und sterben folglich, weil ihr Körper aufgrund der Infektion zerfällt.

Assassin's Creed 4 - Black Flag

Wenn ihr nach Assassin's Creed - Origins nicht genug von der Welt der Assassinen bekommt, dann schaut euch Assassin's Creed 4 - Black Flag an. Denn hier taucht ihr zusätzlich in die Welt der Piraten ein. Ihr schlüpft in die Rolle des Kapitäns Edward Kenway, ein furchtloser Pirat, der von Assassinen ausgebildet wird.

The Last Guardian

Wenn euch am Wochenende eher nach Entspannung, anstatt nach Action und postapokalyptischen Katastrophen ist, dann ist The Last Guardian genau das richtige für euch. Aus unerklärlichen Gründen, wacht ihr in einer Hölle auf und macht Bekanntschaft mit Trico, einem sieben Meter großen, mystischen Wesen, das ihr sofort in euer Herz schließt. Im Laufe eurer Reise, enwickelt ihr eine immer tiefer werdende Freundschaft, die auch dringend nötig ist, um euer Abenteuer zu meistern. Denn nur gemeinsam könnt ihr die kniffligen Aufgaben lösen, die euch erwarten.

Until Dawn

Auch Horror-Fans kommen bei diesem Sale auf ihre Kosten, denn Until Dawn lässt auch Horror-Veteranen das Blut in den Adern gefrieren. Auch wenn die Handlung nach einem typischen neunziger Jahre Teenager-Horror-Film klingt. In der Geschichte von Until Dawn wird eine Gruppe von Teenagern Opfer eines kaltblütigen, Psycho-Killers. Jede Entscheidung, die ihr trefft, hat wichtige Auswirkungen auf den weiteren verlauf des Spiels und entscheidet über Leben und Tod. Macht euch auf Spurensuche - vorausgesetzt, ihr überlebt.