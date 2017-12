1997 ging es los. Denn in dem Jahr erschien das Nintendo 64 in Deutschland. Für viele von euch dürfte diese Konsole wohl eure Kindheit bestimmt haben. So viele gute Spiele hat diese Konsole hervorgebracht. Der Einfluss von vielen reicht noch bis in die Gegenwart.

Weil die Auswahl so groß ist und die Meinungen so verschieden, haben wir in der Redaktion herumgefragt: Wie sieht eure Top 5 der N64-Spiele aus. Elf Redakeure und Redakteurinnen haben teilgenommen, es war für viele ein Kampf und ein Krampf. Nach der Auszählung und einer unglaublich komplexen Auswertung steht nun unsere Top 10 fest.

Jetzt wollen wir es wissen: Wie sieht denn eure Top 10 aus? Und könnt ihr vielleicht sogar einige der von uns gewählten Spiele gar nicht leiden? Über eure Meinung in den Kommentaren würden wir uns freuen.