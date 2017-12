Star Wars: Diese Charaktere haben ihr eigenes Spiel verdient

Raumschlachten, Laserschwerte, Jedi, Sith ... und was noch?

Schon klar: Wenn ihr euch ein Spiel kauft, auf dem Star Wars steht, erwartet ihr genau das, was in der Überschrift steht. Damit verbunden sind natürlich zumeist auch die ikonischen Figuren aus dem "Star Wars"-Universum. Leia, Luke, Han, Chewbacca, Darth Vader, Rei, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren ... Eine reiche Auswahl aus klassischen Helden und Bösewichten ist gegeben, jedoch schränkt das auch jedes Spiel in seiner Gesamtheit ein wenig ein.

Da gibt es noch jede Menge andere Figuren, die über ihre ganze eigenen Qualitäten verfügen und die nicht erst extra geschrieben und deren Charaktere auch nicht erst etabliert werden müssten. Es gibt sie ja schon! Und ebenso exotisch und vielfältig wie Star Wars selbst könnten auch Spiele sein, die eben diese Charaktere in den Fokus setzen.

Und ja: An so mancher Stelle haben wir uns unsere Vorstellungen mit einem Augenzwinkern gemacht. Viel Spaß beim Schmökern!

Und, ist da was dabei, was ihr spielen würdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Ebenso, wenn ihr noch weitere Ideen für Spiele mit Charakteren aus dem "Star Wars"-Universum habt, von denen ihr der Meinung seid, sie seien bisher zu kurz gekommen.