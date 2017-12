Steven ist Trucker und fährt mit seinem LKW täglich quer durch die USA. Um sich nach Feierabend nicht zu langweilen, hat sich der junge Mann dazu entschieden, seinen Gaming-PC in seine Zugmaschine einzubauen.

Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Viele träumen davon einmal im Leben einen Roadtrip quer durch die USA zu machen. Der 22-jährige Steven verdient auf diese Weise seine Brötchen. Als Truckerfahrer in den USA fährt er durchschnittlich rund zehn Stunden pro Tag quer durch das Land.

Damit dem jungen Mann nach Feierabend so weit ab von Zuhause nicht langweilig wird, hat er sich dazu entschlossen seinen Beifahrersitz zu seinem eigenen kleinen Gaming-Zimmer umzubauen. Auf dem selbstgebauten Schreibtisch finden ein 144 Hz-Monitor, sowie Tastatur und Maus genügend Platz. Sein PC hingegen steht auf einem Brett, welches er über seinem Bett montiert hat. Ausgestattet mit einem i7 8700K und einer GTX 1080 spielt Steven gerne Spiele wie American Truck Simulator VR oder Payday 2 VR auf seiner Oculus Rift zusammen mit seiner Familie:

"Es fühlt sich so an, als wäre ich im selben Zimmer wie sie. Ich bin dann nicht in irgendeinem Kornfeld in Missouri, sondern Zuhause. Ich würde meinen Truck gleich morgen verkaufen, wenn ich diesen PC nicht hätte."

Was sagt ihr zu Steves Gaming-LKW? Lebt er den amerikanischen Traum eines jeden Gamers?