Seit gestern könnt ihr einen brandneuen Trailer zur Romanverfilmung Ready Player One von Kultregisseur Steven Spielberg sehen. Der "Science Fiction"-Film dürfte nicht nur für Cineasten und Kenner der literarischen Vorlage interessant sein. Im Trailer finden sich neben zahlreichen Filmreferenzen auch eine Menge berühmter Charakter aus Videospielen wieder. Wir haben sie für euch zusammengestellt!

In Deutschland soll "Ready Player One" am 5. April 2018 in den Kinos starten. Solltet ihr den Trailer noch nicht kennen oder ihn selbst nach bekannten Gesichtern durchsuchen wollen, könnt ihr ihn hier anschauen:

(Quelle: YouTube Warner Bros.DE)

Wir können uns sicher sein, dass es im fertigen Film noch viel mehr zu entdecken gibt und sich das Internet überschlagen wird, sobald "Ready Player One" in den Kinos angelaufen ist. Habt ihr weitere Videospielfiguren gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und zeigt uns eure Screenshots!