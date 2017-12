Normalerweise geht es in Pokémon-Duellen darum, herauszufinden, welches Pokémon das stärkere oder möglicherweise das taktisch geschicktere ist. Der japanische Pokémon-Kanal hat sich jedoch ausnahmsweise mal für eine andere Duell-Art entschieden: Pikachu tritt in einem Rap-Battle gegen Mimigma an.

(Quelle: Youtube, ポケモン公式YouTubeチャンネル)

Der Kampf beginnt wie jedes Duell in Pokémon. Der Trainer trifft auf den Kontrahenten, beide stehen sich gegenüber und lassen ihre ersten Pokémon aus dem Ball. Während in der Regel nun die ersten Angriffe ausgetauscht werden, wechselt in dem Werbespot für Pokémon - Ultrasonne und Ultramond die Umgebung.

Pikachu und Mimigma befinden sich nun auf einer Bühne, haben ein Mikrofon in der Hand und müssen in Form eines klassischen Rap-Battles gegeneinander antreten. Textlich ist das Ganze etwas schwer zu verstehen, allerdings sind die Zuschauer bei Pikachu deutlich lauter. Das lässt darauf schließen, dass die Zeilen vom rappenden Pikachu ziemlich effektiv sind.

Der Schluss bestätigt das Bild: Mimigma lässt das Mikrofon fallen und gilt als besiegt. Pikachu beweist damit, dass es nicht nur gut an der Seite von Ash aufgehoben ist, sondern eventuell auch Eminem ordentlich die Stirn bieten könnte.

Pokémon auf einer Rap-Bühne? Das ist schon etwas sehr ausgefallenes. In unserer Bilderstrecke sind wir im Vergleich dazu etwas genügsamer. Wir stellen euch die Orte vor, die wir gerne einmal in einem Pokémon-Spiel sehen würden.