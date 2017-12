Der Multiplayer-Modus ist für viele "Call of Duty"-Spieler das Salz in der Suppe. Während ihr die Kampagne meist innerhalb weniger Stunden durchgespielt habt, versenken viele Spieler hunderte Stunden in den Mehrspieler-Modus jedes Teils. Doch innerhalb kürzester Zeit stellt ihr als Spieler fest, dass einige Waffen einfach besser sind, als die anderen. Kurz nach der Veröffentlichung haben die "Call of Duty"-Spiele meist noch mit einigen Balancing-Problemen zu kämpfen.

Einige Schießeisen waren jedoch so viel stärker als andere Waffen, dass sie beinahe von jedem gespielt wurden. Wir stellen euch heute die unfairsten Waffen in der Geschichte der "Call of Duty"-Teile einmal näher vor.

Welche Waffe fandet ihr bei Call of Duty immer zu stark? Haben wir eine davon in unserer Bilderstrecke vergessen? Welche davon habt ihr ihr selbst im Multiplayer genutzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.