Neben den ganz großen Spielen, die in den letzten zehn Jahren herausgekommen sind, gibt's natürlich auch die Stinker. Die Spiele, die so schlecht waren, dass sie zur Kategorie "Geld zum Fenster rausgeworfen" zählen, wenn ihr sie euch in einer umnachteten Stunde eures Lebens wirklich gekauft haben solltet.

Fehlen euch hier einige Spiele? Richtig schlechte Spiele gibt es genug. Diese hier sind nach Metacritic ausgewertet. Falls euch aber das eine oder andere Spiele noch fehlt, dann schreibt es und doch einfach in die Kommentare.