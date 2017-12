Party-Spiele. Das klingt meistens nach blöden Mini-Spielen, die nach ein paar Minuten langweilig werden. Sony versucht aber etwas ganz Neues, um Spiele innerhalb einer Gruppe oder einer Party so richtig Spaßig zu machen. Bestes Beispiel: Hidden Agenda.

Gerade mal für knapp 20 Euro auf Amazon könnt ihr euch Hidden Agenda zulegen. Und es lohnt sich. Denn der Reiz des Spiels besteht nicht nur in der durchaus spannenden Geschichte. Der Reiz liegt hauptsächlich an den Mitspielern selbst. Denn immer wieder müsst ihr in der Gruppe entscheiden, wie ihr vorgeht. Dabei enstehen zwischen den einzelnen Teilnehmern nicht nur hitzige Diskussionen, sondern auch richtige spannende Reibung - ganz im positiven Sinne.

Denn nur wenn die Mehrheit sich für einen gemeinsamen Weg entscheidet geht es weiter. Es gilt also in der Gruppe immer wieder darum, die Mehrheit von seinem Weg zu überzeugen. Das Gute an Hidden Agenda ist dann auch, dass schon kleine Veränderungen, ähnlich wie in Life is Strange oder anderen Spielen dieser Art, Abschnitte ändern. Mal ist euer Partner später Chef der Polizeieinheit, mal jemand andere. Die Dialoge ändern sich. Es lohnt sich also durchaus das Spiel mehr als nur einmal durchzuspielen. Gerade für den Preis von knapp 20 Euro ist das nicht schlecht. Zwar spielt ihr an Hidden Agenda keine Ewigkeiten, doch der Wiederspielwert ist hoch.

