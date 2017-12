Am Wochenende durftet ihr endlich in Monster Hunter World nach Monstern jagen. Doch wie spielt es sich als totaler Anfänger? Ein kleiner Einblick in das Abenteuer eines "Monster Hunter"-Neulings.

Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit. Spieler weltweit, besser gesagt, Besitzer einer PlayStation 4 samt PS Plus - wenn nicht, seid ihr halt leer ausgegangen - konnten sich samt Bogen oder Schwert in die Welt der Monster stürzen. Gestern, am 12. Dezember, endete die Reise. Das Fazit: Die einen fanden sie zu leicht, die anderen wiederum zu schwer. Wie es sich allerdings als totaler "Monster Hunter"-Noob in der Welt der Jäger angefühlt hat, erläutere ich euch nun.

Die "Monster Hunter"-Spiele sind keineswegs Neuland für mich. Aber irgendwie haben sie mich auch nie wirklich gereizt - bis Monster Hunter World angekündigt wurde. Der Trailer, der im Rahmen der diesjährigen E3 veröffentlicht wurde, schaffte es, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So weit so gut. Am Sonntag stürzte ich mich dann das erste Mal in das Abenteuer als Jägerin. Einsam und allein. Allerdings in Begleitung meines Palicos, genannt Bebi (Der Name meiner Katze). Und auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe.

Mein Palico und ich auf unserem kurzen Abenteuer.

Das erste, das mir wirklich in die Augen gestochen ist, war die Grafik. Die ist wirklich überragend und lud mich dazu ein, die Welt zu erkunden und ein paar Screenshots zu machen. Das Zeitlimit von 20 Minuten grenzte meine Erkundungstour allerdings ein wenig ein. Schade. Nachdem ich nach Fußspuren suchen musste, die mir den Weg zum Monster weisen sollten, ging es auch relativ schnell ans Eingemachte. Und das ohne Tutorial. Dadurch, dass unser Team in Japan war und Monster Hunter World schon ausführlich anspielen konnte, ist klar, dass es in der finalen Version eine Einführung geben wird. Allerdings ist es nicht leicht, sich als Jäger-Neuling in der für mich schon recht komplexen Welt zurechtzufinden.

Die Grafik und die Umgebung laden zum Erkunden ein. Wenn auch nur zeitlich begrenzt.

Ich hatte recht schnell das Gefühl, von der Steuerung und der Kampf-Mechanik überwältigt worden zu sein. Auch die kurz auftauchenden Icons nutzten mir nicht viel. Seid ihr nicht aufmerksam, schlägt euch das Monster schnell zu Boden. Das führte bei mir öfters zu voreiliger Verzweiflung. Zusätzlich war da noch das eben erwähnte Zeitlimit, das mit 20 Minuten recht knapp ausfiel.

Der Sinn meiner Mission erschloss sich mir auch nicht wirklich. Wieso jage ich überhaupt? Wie lange suche ich nach Fußspuren? Wieso bekomme ich dafür überhaupt Punkte? Wer ist diese Katze? Fragen über Fragen, die mir hoffentlich die finale Version ausführlich beantworten wird. Als Fazit kann ich sagen, dass die Beta sehr gelungen ist, etwas Einsteigerfreundlichkeit allerdings nicht geschadet hätte.

Was haltet ihr von der "Monster Hunter World"-Beta? Seid ihr Einsteiger oder Jäger-Veteranen? Schreibt uns doch eure Meinung und Erfahrung in die Kommentare!