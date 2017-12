Die 10 besten Spiele der letzten 10 Jahre

Zehn Jahre vergehen sehr schnell. Doch die Erinnerungen an die vielen schönen Spiele, die in der Zeit rausgekommen sind, wohl eher nicht. Daher haben wir mal geschaut, welche eigentlich die zehn besten Spiele der letzten zehn Jahre waren.

Dafür haben wir die Seite Metacritic aufgesucht. Dort werden alle Wertungen von Rezensenten zu einer Meta-Kritik zusammengefügt. Im Folgenden findet ihr also die zehn Spiele, die in den letzten 10 Jahren am höchsten bewertet wurden.

Welches Spiel der letzten zehn Jahre liegt euch denn ganz besonders am Herzen? Vielleicht ist es sogar eines, das von Kritikern gar nicht so hoch bewertet wurde? Schreibt es uns doch in die Kommentare.