Gigantische Luftschiffe und Wettrennen auf schwebenden Motorrädern - nicht besonders weihnachtlich, oder? Für euch vielleicht nicht, aber die Bewohner einiger Videospiel-Welten sehen das ganz anders.

Kritik am Konsum auf der einen Seite, Tradition, Besinnlichkeit und Frohsinn auf der anderen. Die Adventszeit kommt nicht bei allen gleich gut an, aber für viele Menschen ist sie voller schöner Stunden. Plätzchen backen, Lieder singen, den Baum schmücken, über Weihnachtsmärkte schlendern - wir feiern zwar nicht alle gleich, aber das Jahresende hat zweifellos eine einzigartige Atmosphäre, der vermutlich auch einige unter euch wochenlang entgegenfiebern.

Auch in zahlreichen Videospielen gibt es besondere Feiertage im tiefsten Winter. Statt euch ebenfalls zum hundertsten Mal vorzubeten, was für spezielle Events in diesem oder jenem Spiel stattfinden, haben wir einen Blick in die virtuellen Geschichtsbücher geworfen. Wie und warum feiern die Einwohner von Azeroth, Valoran oder Tyria eigentlich ihre Version des Weihnachtsfests?

