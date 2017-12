Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Das bedeutet einmal mehr, auf viele spannende Dinge zurückzublicken, die in den vergangenen zwölf Monaten passiert sind. Nach den vielen Skandalen und Kontroversen braucht ihr jetzt sicher mal was zu lachen - wie wäre es hiermit?

Skandale, Kontroversen und Shitshorms gab es 2017 wirklich genug. Das Jahr ist bald vorbei und als Abschluss möchten wir euch noch mal etwas zum Lachen geben. Hier sind sieben lustige Bilderstrecken, die euch auf ein hoffentlich fröhliches 2018 einstimmen sollen.

Trainiert eure Lachmuskeln

Ab und zu stolpert ihr bestimmt auch über den einen oder anderen Spieletitel und denkt erstmal einfach nur: "HÄ?". Natürlich geht es uns in der Redaktion auch nicht anders. Hier haben wir für euch die zehn längsten und unsinnigsten Spieletitel ausgegraben, die wir so finden konnten.

Ohne gute Autoren und Dialogschreiber kann ein modernes Spiel nicht mehr existieren, ohne sich total lächerlich zu machen. Werden diese Punkte nur zweitrangig behandelt, hat zumindest das Internet was zu lachen. Zeilen, bei denen wir uns einfach nur fragen: "WTF?" sind der Gegenstand dieser Auflistung! Schaut mal rein und urteilt selbst, wo ihr diese üblen Textverbrechen auf einer Skala von 1 (Pff, bescheuert ...) bis 10 (All your Strohballen are belong to Pikachu!) einordnet.

Nintendo steht ja eigentlich für ziemlich kinderfreundliche Inhalte. Ob es da dennoch Parallelen zwischen den hauseigenen Charakteren und den Hauptfiguren der alles anderen als jugendfreien Serie Game of Thrones gibt? Wir denken, die eine oder andere Ähnlichkeit lässt sich definitiv finden.

Es begab sich zu den frühen Zeiten des Internets ... dass heute durchaus kompetente und professionelle Menschen sich benahmen wie die letzten Schmocks. Als wir noch jung waren und nicht wussten, was wir taten. Aus diesem reichen Fundus haben wir mal ein paar Geschichten von Redakteuren und Redakteurinnen ausgegraben, die damals Dinge taten, über die sie heute nur noch verschämt lachen können.

Da führt man eine zivilisierte Diskussion im Kollegenkreis, verteidigt die Wertigkeit brutaler und hochgezüchtet actionlastiger Szenarien und plötzlich steht im Redaktionsplan unter dem eigenen Namen die Bilderstrecke: "Niedliche Spiele aus der Sicht eines Hardcore-Prolls". Besagter Kollege begab sich auf den abgründigen Pfad der Spiele, deren Anblick so dermaßen süß ist, das es einem im Hals kratzt wie nach dem Genuss von zerlassener Butter mit Honig und Karamellsirup.

Habt ihr euch je gefragt, wie eure liebsten Videospielcharaktere nach der Liebe fürs Leben oder einem kurzweiligen Abenteuer suchen würden? Vermutlich nicht. Hier bekommt ihr jetzt dennoch die Antwort auf diese Frage. Sogar im Pilzkönigreich gibt es mittlerweile tinder und auch im Rest der Videospielwelt steht die App gerade hoch im Kurs.

Au weia! Ein Blick in die Vergangenheit offenbart auf den Verpackungen von Videospielen Bild gewordene Psychosen. Mit wenig bis gar keinem Talent wurden scheinbar zufällige Leute im Büro mit der Aufgabe betraut: "Hier, mach mal eine Grafik für die Verpackung!" Oder aber die Marktforschung hat ergeben, dass nackte Haut, Schwerter, Bikinis und Laser speiende Drachen gerade besonders viel Aufmerksamkeit erregen, daher müssen all diese Motive in jeder Grafik vorkommen. In JEDER! IMMER!

Ihr habt noch nicht genug?

Sozusagen als Bonus hier noch ein paar weitere Bilderstrecken-Highlights des Jahres. Nicht zwangsläufig amüsant, aber definitiv außergewöhnlich: