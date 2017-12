Um nicht immer nur die Rolle des Bankwärmers Clan einzunehmen, entschloss sich der WoW-Spieler Adois dazu seine Clan-Mitglieder mit DDoS-Angriffen gezielt außer Gefecht zu setzen.

Einmal im Rampenlicht stehen und die verdienten 15 Minuten Ruhm ernten. Insgeheim träumt davon doch jeder von uns. Auch dem "World of Warcraft"-Spieler Adois ging es so. In seinem Clan Limit, der zu den erfolgreichsten Gemeinschaften in World of Warcraft zählt, wurde dem Spieler bislang jedoch kein Ruhm zuteil.

Die Clan-Mitglieder werden anhand ihrer Fähigkeiten in unterschiedliche Teams eingeteilt und dementsprechend eingesetzt. Da der Clan nicht vollständig von Adois' Fähigkeiten überzeugt war, wurde er stets als Reservespieler auf die Ersatzbank verbannt. Das schien dem Heiler aber nicht zu reichen. Also entschloss er sich dazu, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Per DDoS zum Startplatz

Um die Rolle als Bankwärmer hinter sich zu lassen, entschied er sich dazu, seine Clan-Mitglieder mit einem DDoS-Angriff außer Gefecht zu setzen. Auf diese Weise würde er als Ersatz nachrücken und endlich selbst ein echter Teil des Teams sein. Kurz bevor der Clan in einen Raid starten wollte, schickte er den Spielern einen Link, der sie zu einem IP-Scrapper weiterleitete. Dieser liest die IP-Adresse des Opfers aus und machte ihn somit zu einem leichten Ziel für eine DDoS-Attacke.

Nur ein Spieler klickte auf den Link. Das genügte Adois aber, um kurzfristig den Platz des Heilers einzunehmen. Einem Clan-Mitglied namens Jeathabelle kam es jedoch komisch vor, dass Adois so schnell auf den Ausfall reagierte, konnte seine fiese Masche nach kurzer Recherche aufdecken und prangerte ihn öffentlich auf Twitter an:

Earlier that night, the only healer who had clicked the link had disconnected on mumble, discord, and game.



Coincidentally Adois somehow knew to instantly get online to find out if his DDOS had netted him a raid spot: pic.twitter.com/X7uLpOhuGN — Jeathebelle (@Jeathebelle) 11. Dezember 2017

We only found out b/c Adois was begging a healer to click his shorted URL link, so we checked out the link and it redirected to an IP scraper.



We found Adois was posting the IP address of the only healer who clicked that link in another discord. — Jeathebelle (@Jeathebelle) 11. Dezember 2017

Nach dem Vorfall wurde Adois aus dem Clan geschmissen. Einen Ersatz für ihren Ersatz-Heiler hat die Gemeinschaft bislang noch nicht gefunden.

