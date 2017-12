Erst vor wenigen Tagen als "Trending Gamer" bei den Game Awards 2017 ausgezeichet, kündigt Dr. DisRespect in einem neuen Video eine kurzfristige Auszeit an. Grund dafür ist, dass er sich demnächst erst einmal auf seine Familie konzentrieren möchte, denen er zuletzt offenbar untreu geworden ist.

"Ich habe eine wunderbare Familie mit Frau und Kind. Und ich möchte euch wissen lassen, dass ich untreu gewesen bin. Ich entschuldige mich bei euch, bei meinen Sponsoren und Twitch. Das ist nicht das, was ich bin, das ist nicht das, was ich vertrete", so Dr. DisRespect unter Tränen. Kurz darauf beendet er seinen Stream.

Hinter dem Pseudonym und Charakter Dr. DisRespect steckt Guy Beahm, der vor seiner Twitch-Karriere beim "Call of Duty - WW2"-Entwickler Sledgehammer Games angestellt gewesen ist. Im Rahmen des Erfolges von Playerunknown's Battlegrounds ist auch die Karriere des Livestreamers so richtig in Fahrt gekommen. Zwischenzeitlich hat er sich sogar mit dem Entwickler des Spiels via Twitter angelegt.

Die Zukunft des Twitch-Kanals ist vorerst ungeklärt. Die zahlreichen Fans von Dr. DisRespect drücken derweil ihre Unterstützung aus und hoffen, dass für ihn und seine Familie alles wieder gut wird.

Was Youtube für Videos darstellt, ist Twitch.tv für Livestreams: Die bekannteste und beliebteste Plattform. Immer mehr Zuschauer sind begeistert und folgen den zahlreichen Livestreamern.