Schluss, Aus und vorbei: Die Gilde Method hat als erstes den finalen Boss von World of Warcraft - Legion besiegt. Genauer gesagt hat die europäische Raid-Gilde nach gut 320 Versuchen Argus, der Zerrütter im höchsten Schwierigkeitsgrad bezwungen und somit an und für sich die Erweiterung abgeschlossen.

Nachdem die Gilden zuvor den normalen Schlachtzug schon erfolgreich beendet haben, hat Blizzard vor etwa einer Woche den mythischen Schwierigkeitsgrad für Antorus, der Brennende Thron freigeschaltet. Die ersten zehn Bosse mussten sich anschließend ziemlich schnell den Profi-Gilden geschlagen geben. Argus wurde jedoch zur waschechten Kopfnuss. Laut einigen Hochrechnungen sollte es sogar so sein, dass der Endboss der Erweiterung eigentlich unbesiegbar sei.

Die Gilde Method erbringt den Gegenbeweis und hat nach unzähligen Stunden den letzten Boss zu Fall gebracht. Via Twitter deutet Gildenmitglied Sco an, dass der Kampf wohl ziemlich knapp ausgegangen ist:

11/11 OMG MY HEARTT — Sco (@Methodsco) 13. Dezember 2017

Mittlerweile hat laut der Webseite wowprogress auch die russische Gilde Экзорсус nachgezogen und ebenfalls Argus bezwungen. In den USA ist der Endboss noch nicht besiegt.

In Sachen Schlachtzüge ist damit die Erweiterung World of Warcraft - Legion vorerst beendet. Neue Aufgaben wird es voraussichtlich erst wieder mit World of Warcraft - Battle for Azeroth geben.

Ganz vorbei ist World of Warcraft - Legion aber noch nicht. Blizzard plant im kommenden Jahr den Übergang in die neue Erweiterung fließend zu gestalten. Details dazu gibt es allerdings noch nicht.