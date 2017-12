Den Vater des Partners zu treffen ist besonders für Männer meist ein stressiger Akt. Und wenn ihr dachtet, ihr habt selbst schon Verrücktes erlebt, werdet ihr im Folgenden auf jeden Fall staunen.

Eines ruhigen Abends brachte die Tochter des Twitter-Users buppa _ stone ihren festen Freund mit nach Hause zu einem Abendessen mit der Familie. Zur Überraschung aller, mochten die beiden Männer das Spiel Guilty Gear Xrd Rev 2.

Das gemeinsame Interesse nutzten die beiden für ein kleines Duell. Eine halbe Stunde nach dem ersten Tweet ging es los. Wie erwartet gewann der Vater - 10 zu 6. Laut weiteren Twitter-Postings sei sein Gegner folglich nicht gut genug für seine Tochter.

"In der gesamten Familie bin ich der Schlechteste in Guilty Gear Xrd Rev 2. Dadurch, dass er nicht einmal mich schlagen kann, hat er keinen Platz [in der Familie] verdient."