Schon seit seinem Erscheinen im Jahre 2005 wird World of Warcraft nur allzu oft mit "WoW" abgekürzt. Gleichzeitig ist der Schauspieler Owen Wilson dafür bekannt, in seinen zahlreichen Filmen oftmals mit dem herkömmlichen Ausdruck "wow" zu hantieren. Warum nicht also beides verbinden? Diese Frage ist nun beantwortet, wie das folgende Video beweist:

(Quelle: Youtube, alpha3322)

Eine Modifikation für World of Warcraft sorgt dafür, dass sämtliche kritische Treffer von einem typischen "wow" seitens Owen Wilson kommentiert werden. Dies gilt standardmäßig für alle Fähigkeiten und Zaubersprüche. Alternativ lassen sich aber auch einzelne Fertigkeiten ignorieren.

Insgesamt sind im Addon-Paket 16 verschiedene "wow"-Sounds enthalten. Wer also am liebsten Owen Wilson zuhört oder nur gerne für jeden kritischen Treffer mehr oder weniger bejubelt wird, kann die Modifikation kostenlos bei Wago.io herunterladen.

Nicht nur für World of Warcraft gibt es merkwürdige und doch zugleich beeindruckende Modifikationen. Auch die PC-Welt von Grand Theft Auto 5 bietet so einige Absurditäten, bei denen sich der eine oder andere Blick definitiv lohnt.