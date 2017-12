Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe. Wie viel Liebe in einem neunjährigen Jungen stecken kann, bewies Mikah Frye aus Ohio, indem er sein geplantes Weihnachts-Geschenk, eine Xbox One, gegen 60 Decken für Obdachlose austauschte. Auch Microsoft wurde auf seine Geste aufmerksam - und bescherte ihm wohl das schönste Fest überhaupt.

Wie das englischsprachige Magazin Fox8 berichtet, habe Mikah seine Großmutter gefragt, wie sich Obdachlose im Winter eigentlich vor Kälte schützen. Diese schlug ihm daraufhin vor, eines seiner Weihnachtsgeschenke gegen eine Decke für einen Obdachlosen zu tauschen. Mit einer Decke gab sich der Junge allerdings nicht zufrieden. So verzichtete er auf seine Xbox One, die er eigentlich zu Weihnachten geschenkt bekommen sollte, und entschied sich für ganze 60 Decken, die Obdachlosen zu Gute kommen sollten.

Sein Verständnis für Obdachlose hat allerdings einen traurigen Hintergrund: Drei Jahre zuvor waren er und seine Familie aufgrund von finanziellen Problemen selbst auf eine Notunterkunft angewiesen.

" Er wusste wie es ist, keine Decke in der Nacht zu haben.", so Terry Brant, Mikahs Großmutter.

Nachdem die Medien letzten Monat auf seine wundervolle Tat aufmerksam wurden, plante ein großes Unternehmen eine Überraschung für den Jungen.

Quelle: Fox8

In einem örtlichen Microsoft-Geschäft wartete der Weihnachtsmann auf ihn - mit zwei Geschenktüten und einer Xbox One. Der Junge war sichtlich gerührt und kann sich nun über eine gute Tat und eine brandneue Xbox One freuen.

Nächstenliebe hat sich für Mikah aus Ohio wohl doppelt gelohnt. Was haltet ihr von Microsofts Antwort auf seine Geste? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!