Warum konnte es dieses Jahr nicht weniger gute Videospiele geben? Dann wäre es uns viel leichter gefallen unsere Favoriten festzulegen. So hat uns das ganz schön Kopfzerbrechen bereitet.

Drei großartige AAA-Spiele am selben Tag, die Markteinführung zweier Konsolen und jede Menge Überraschungen dazwischen - dieses Jahr war ganz schön was los. Jetzt neigt sich 2017 dem Ende zu und die spieletipps-Redaktion blickt zurück auf die Spiele, die es ihr in den vergangenen zwölf Monaten ganz besonders angetan haben. Wir haben unsere grauen Zellen angestrengt und uns unsere drei Favoriten des Jahres überlegt.

Adrenalingeladene Schießereien, gigantische Welten, Emotionen pur, Innovationen und mehr finden sich in der folgenden Bilderstrecke. Hiermit präsentieren wir euch unsere Crème de la Crème der 2017 veröffentlichten Videospiele:

Habt ihr eure Lieblinge in unserer Bilderstrecke entdeckt oder haben wir ein Spiel vergessen, das eurer Meinung nach unbedingt auf diese Liste gehört? Teilt uns eure persönliche Top 3 des Jahres in den Kommentaren mit.