Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Das bedeutet einmal mehr, auf viele spannende Dinge zurückzublicken, die in den vergangenen zwölf Monaten passiert sind. Heute werfen wir einen Blick auf die zehn besten "PlayStation 4"-Spiele des Jahres.

Für "PlayStation 4"-Besitzer geht ein großartiges Jahr zu Ende. Neben opulenten Blockbustern, von denen ihr ohnehin erwartet habt, dass sie einschlagen würden, bekamt ihr einige Veröffentlichungen und Fortsetzungen, die euch sehr (positiv) überrascht haben. In unserer Bilderstrecke seht ihr die zehn besten Spiele 2017 für PlayStation 4.

Die Liste ergibt sich in erster Linie aus unseren Redaktionswertungen. Erhielten mehrere Spiele die gleiche Punktzahl, haben wir zusätzlich eure durchschnittlichen Wertungen der betreffenden Spiele berücksichtigt. Spiele, die also direkt von euch höher bewertet wurden, haben wir entsprechend bevorzugt.

Habt ihr all diese Highlights des Jahres auf PlayStation 4 gespielt? Vielleicht fallen euch persönliche Favoriten ein, die eurer Meinung nach eine höhere Wertung verdienen und in der Liste hätten erscheinen sollen? Schreibt es uns in die Kommentare!