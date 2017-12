Nachdem sich No Man's Sky mehr oder minder von seinen letztjährigen Turbulenzen erholte, gründeten kürzlich einige Spieler sogar eigene Zivilisationen und eine eigene Regierung, die United Federation of Travelers (Vereinte Föderation der Reisenden). Zur Feier des einjährigen Bestehens gab es einen Feiertag. Dieser lief allerdings nicht so friedlich ab, wie es sich die meisten wohl gewünscht hätten.

Wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet, planten die zwei "No man's Sky"-Spieler "Galactic _ Glory" von der Zivilisation Vestroga Hub und "NMS _ Survival _ Guru", Angehöriger der Zivilisation Amino Hub, den Unification Day, also einen Feiertag zu Ehren der Gründung der United Federation of Travelers. Beide Spieler agieren als Botschafter ihrer jeweiligen Zivilisationen. Zu ihren Aufgaben zählt beispielsweise, Projekte zu planen, an denen die Community beteiligt ist. Allerdings befanden sich die Vestroga Hub und die Amino Hub zur Zeit der Planung in einem Konflikt, der sich während der "No Man's Sky"-Olympiade entwickelte.

Wie die Kotaku-Redakteurin berichtet, erzählte ihr der Spieler "NMS _ Survival _ Guru" privat, wie er in dem kleinen Konflikt Potential für ein Chaos und den Unification Day als perfekte Gelegenheit dafür sah. Zu seiner Unterstützung wand er sich an "Galactic _ Glory". Zusammen drohten die beiden anderen Gemeinschaften und Zivilisationen, sie "zu zerstören", was schlussendlich zum Ausschluss der Vestroga Hub aus der United Federation of Travelers führte und zu weiteren Kriegen.

Krieg in No Man's Sky könnt ihr euch so vorstellen: Die Zivilisationen kolonialisieren verschiedene Ansammlungen von Galaxien, die sie dann ihr Eigen nennen. Einige Teile der Galaxien sind noch nicht entdeckt, sodass die Feinde unentdeckte Planeten und Monde für sich beanspruchen können und sie provokanter Weise "Untergang von Vestroga" nennen.

"Frieden ist langweilig. Spiele machen Spaß, wenn es was anderes zu tun gibt, als herumzuwandern." So ein Spieler.

Die "Vestroga Hub"-Zivilisation löste sich schlussendlich am 27. Novemeber auf und verließ die Galaxie, die sie zuvor kolonialisiert und bewohnt haben. Trotz der Turbulenzen und Kriege findet der Unification Day in der kommenden Woche statt. Greg Buchanan, Teil des Entwickler-Teams von No Man's Sky, zeigte seine Freude über das Event auf Twitter:

It's really cool to see NMS fans actually doing Unification Day. Writing all the crashed ships, freighters, etc for the last update meant having to have loads and loads of ideas without duplication. When I wrote this one I did stop to wonder if people would actually do it! pic.twitter.com/9uzg0RZ1F5 — Greg Buchanan (@gregbuchanan) 14. Dezember 2017

"Es ist echt cool, zu sehen, wie "No Man's Sky"-Fans den Unification Day feiern (...)."

Es scheint, als ob No Man's Sky eine sehr passionierte Community hätte.