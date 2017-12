Es gibt Dinge im Internet, bei denen fragen sich nicht wenige Menschen sofort "Warum eigentlich?". Zu diesen Merkwürdigkeiten zählt auf jeden Fall der Beitrag des Reddit-Nutzers Leggerless, der sich die Mühe gemacht hat, die jeweiligen Genitalgrößen der verschiedenen "World of Warcraft"-Rassen auszurechnen. Falls ihr gerade euch verwundert die Augen reibt: Keine Sorge, ihr habt richtig gelesen.

Leggerless ist laut seinem Blog jemand, der sich als "Theorycrafter" bezeichnet, sprich eine Person, die sich viel mit theoretischen Wissen und mathematischen Analysen von Spielmechaniken beschäftigt. Manchmal schießt der Nutzer jedoch vielleicht etwas über das Ziel hinaus.

Im Falle von World of Warcraft hat er sich zuletzt intensiv mit den Genitalien der unterschiedlichen Völker auseinandergesetzt. Ihm geht es dabei jedoch nicht um die eigentliche Funktionsweise, sondern wie lang beziehungsweise wie tief der jeweilige Bereich ausfällt. Die Berechnung, so schreibt Leggerless, basiert auf den menschlichen Durchschnittswerten. Für seinen, zugegebenermaßen nicht wirklich wissenschaftlich korrekten Ansatz, hat er die durchschnittliche Größe eines Mannes in Relation zur Durchschnittsgröße eines Penis gesetzt und einen Prozentsatz abgeleitet.

Diesen hat er anschließend auf die "World of Warcraft"-Rassen angewendet. Wenig überraschend liegen bei dieser Berechnung die Tauren vorn: Mit einer Gesamtgröße von rund 2,70 Meter erreicht das Genital der männlichen Tauren eine Errektionsgröße von fast 20 Zentimeter. Nur zum Vergleich: Die Gnome landen bei exakt 7,62 Zentimetern. Bei den weiblichen Pendants liegen ebenfalls die Tauren mit ihrer durchschnittlichen Vaginaltiefe vorn.

Über alle Zahlen hinweg lässt sich zumindest eines ablesen: Die Größe ist nicht immer das wichtigste Kriterium.

Wozu es diese Informationen nun gibt? Eine gute Frage, auf die selbst der Reddit-Moderator MyMindWontQuiet keine Antwort hat. "Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das war nicht Teil meines Mod-Trainings."