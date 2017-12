Wenn diese Spiele unterm Weihnachtsbaum liegen, mögen die Verwandten euch nicht

Das Fest der Liebe kann ganz schnell zum Fest der Enttäuschungen werden. Sollten eure Verwandten euch eines dieser Spiele unter den Weihnachtsbaum legen, solltet ihr euch ernsthaft Gedanken machen. Vielleicht mögen euch eure Verwandten ja doch garnicht so sehr wie angenommen.

Im Folgenden zehn Spiele aus diesem Jahr, die wirklich niemand geschenkt haben möchte.

Erinnert ihr euch noch an so richtig schlechte Geschenke, die ihr zu Weihnachten bekommen habt? Schreibt uns doch eure Traumata in die Kommentare - wir sind sehr gespannt.